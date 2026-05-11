Thorel Fiat Europa | Abbiano attraversato il deserto ma ora siamo tornati Inizio 2026 felice e Mirafiori in crescita
Gaetano Thorel, dirigente con esperienza internazionale nel settore automobilistico, ha dichiarato che l’azienda ha superato momenti difficili e si prepara a un inizio 2026 positivo. Thorel, nato nel 1967 a Catania, ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende come Ford, Fca, Peugeot e Psa. Dal 2021, è alla guida di Fiat per Stellantis nell’Europa allargata. L’obiettivo è vedere Mirafiori in crescita nei prossimi mesi.
Gaetano Thorel, classe 1967, catanese, una vita nel mondo automotive e con ruoli di vertice nazionali e internazionali tra Ford, Fca, Peugeot, Psa e dal 2021 a capo di Fiat, per Stellantis, nell'Europa Allargata. Thorel è una manager a 360 gradi essendosi occupato anche di pubbliche relazioni e marketing. E ora sta vivendo il nuovo corso del marchio Fiat in Europa. I dati di vendita riferiti al primo trimestre sono il segnale più importante con una crescita, anno su anno, del 31% pari a 101.749 auto immatricolate per una quota mercato che sfiora il 3% dal precedente 2,3 per cento. La "sempre verde" Pandina, la novità Grande Panda (senza ancora il cambio manuale è la terza macchina più venduta in Italia), la 500 Hybrid prodotta dalla fine del 2025 a Mirafiori, i veicoli commerciali: in attesa di altri modelli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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