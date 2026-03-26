In casa Scandone Avellino si respira un clima di rinnovata fiducia, secondo quanto dichiarato da uno dei membri più esperti della squadra. Carlo Cantone ha affermato che, nonostante i segnali di crescita, il momento più difficile deve ancora arrivare. La squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo, mentre il team tecnico lavora per migliorare le prestazioni in vista delle gare future.

Tempo di lettura: 2 minuti In casa Scandone Avellino spira un vento di rinnovata fiducia. A metterlo nero su bianco è Carlo Cantone, uno dei senatori e leader carismatici del gruppo guidato da coach Ciro Dell’Imperio. In un momento cruciale della stagione, il playmaker ha analizzato la crescita tecnica e mentale di una squadra che sembra aver trovato finalmente la quadra. “Oggi nel nostro spogliatoio e nella nostra mente c’è una consapevolezza maggiore rispetto a prima”, esordisce Cantone. Il merito, secondo il veterano del gruppo, va ricercato nel lavoro quotidiano e nell’integrazione dei nuovi innesti: “La chimica di squadra è migliorata tantissimo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cantone suona la carica: “Siamo in crescita, ma il bello viene ora”

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