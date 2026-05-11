The Weld - The Neil Young tribute band allo Stone Rose

Da veronasera.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stone Rose di San Vito di Negrar presenta questa settimana un concerto della band The Weld, che rende omaggio a Neil Young. La serata si inserisce in una programmazione ricca e diversificata, già apprezzata dal pubblico locale. L’evento si svolgerà nello spazio dedicato al live, con ingresso aperto agli appassionati di musica dal vivo. La band si esibirà nel locale con il suo repertorio dedicato al cantautore canadese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo Stone Rose di San Vito di Negrar ci ha abituato ad una programmazione varia ed interessante e questa settimana non deluderà le aspettative. Sabato 16 Maggio sarà una tribute night! Arriva una band, The Weld, che si è dedicata completamente alla musica di Neil Young, navigando tra atmosfere.🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

THE SUMERIANS: The Origin of the First Cities

Video THE SUMERIANS: The Origin of the First Cities

Notizie correlate

Leggi anche: The Janx allo Stone Rose

Leggi anche: Canone Inverso e Caryllon allo Stone Rose

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web