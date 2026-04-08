Canone Inverso e Caryllon allo Stone Rose

Venerdì 10 aprile alle 21.15 si terrà una session acustica allo Stone Rose con il duo Canone Inverso, che proporrà una selezione di brani riarrangiati di artisti come Sting, Santana, Queen, i Beatles, Battisti e Modugno. La serata vedrà anche la partecipazione di Caryllon, che si esibirà nello stesso locale. Entrambe le performance sono aperte al pubblico e si svolgeranno in un ambiente informale e musicale.

È in arrivo un altro weekend di grande musica allo Stone Rose. Venerdì 10 Aprile alle ore 21.15 session acustica con i Canone Inverso, un duo che propone una propria selezione riarrangiata di famosissimi brani di artisti che vanno da Sting, Santana, Queen, Beatles fino a Battisti, Modugno e molti. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Over Again e White Wedding allo Stone Rose Akustika Trio live allo Stone RoseZelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Venerdì 23 gennaio...