The Unknown | tutto quello che c’è da sapere sul nuovo reality show con Elettra Lamborghini e Scintilla su Rai 2

È stato annunciato un nuovo reality show in onda su Rai 2, con la partecipazione di Elettra Lamborghini e Scintilla come conduttori. Il programma prevede la formazione di squadre di concorrenti che si sfidano attraverso diverse prove, con un totale di puntate ancora da definire e una durata stimata. La produzione si svolge in una location dedicata, e le puntate saranno trasmesse in televisione e disponibili in streaming.

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