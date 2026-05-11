The Unknown | tutto quello che c’è da sapere sul nuovo reality show con Elettra Lamborghini e Scintilla su Rai 2
È stato annunciato un nuovo reality show in onda su Rai 2, con la partecipazione di Elettra Lamborghini e Scintilla come conduttori. Il programma prevede la formazione di squadre di concorrenti che si sfidano attraverso diverse prove, con un totale di puntate ancora da definire e una durata stimata. La produzione si svolge in una location dedicata, e le puntate saranno trasmesse in televisione e disponibili in streaming.
The Unknown: cast, concorrenti, conduttori, meccanismo, come funziona, Elettra Lamborghini, Scintilla, squadre, quante puntate, durata, episodi, location, streaming, game show Rai 2. The Unknown è il nuovo adventure game di Rai 2 in onda in prima serata con la conduzione di Elettra Lamborghini e Scintilla dall’11 maggio 2026 alle ore 21.20. Saper scegliere. Questo l’obiettivo del nuovo game The Unknown – Fino all’ultimo bivio, che appassionerà il pubblico tra sfide, percorsi naturali e borghi dove la Calabria è protagonista. A sfidarsi saranno due squadre di concorrenti noti e personaggi non famosi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. Conduttori, concorrenti, squadre, cast.🔗 Leggi su Tpi.it
Sanremo 2026, Elettra Lamborghini: Non dormo per i festini bilaterali - Vita in diretta 26/02/2026
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The UNKNOWN inizia stasera!!! ore 21:20 su Rai 2 direttamente dalla Calabria il nuovo adventure game assieme a me ed a Scintilla! Due squadre di Vip e non si sfideranno fino all ultimo bivio... NOTO O IGNOTO?! Chi vincerà?!?! a stasera!!! Vietato per facebook
The UNKNOWN inizia stasera!!! ore 21:20 su Rai 2 direttamente dalla Calabria il nuovo adventure game assieme a me ed a Scintilla! Due squadre di Vip e non si sfideranno fino all ultimo bivio... NOTO O IGNOTO?! a stasera!!! Vietato perderselo! x.com
Statistiche di apertura del set Wilds Unknown! reddit