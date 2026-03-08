Imma Tataranni 5 da stasera su Rai 1 | trama cast da quante puntate è composta la stagione

Stasera su Rai 1 va in onda la prima puntata della quinta stagione di Imma Tataranni, la serie con protagonista una magistrata che indaga su vari casi. La nuova stagione si compone di un certo numero di puntate e vede nel cast principale l’attrice che interpreta il ruolo di Imma. La puntata introduce i nuovi sviluppi delle vicende e sarà trasmessa in prima serata.

Stasera su Rai 1, in prima serata e in prima visione, andrà in onda la prima puntata di Imma Tataranni 5, che vedrà lo 'sceriffo di Matera' alle prese con la separazione da Pietro e con due casi collegati tra loro Dopo un anno d'attesa, stasera su Rai 1, dalle 21:30, arriva Imma Tataranni 5, nuova stagione dedicata ai casi e alle avventure della procuratrice più tosta e peggio pettinata della TV. Una stagione molto più riflessiva delle precedenti, in cui il personaggio interpretato da Vanessa Scalera si ritroverà a fare i conti con ciò che è rimasto della sua vita familiare dopo quanto accaduto nelle precedenti puntate. Imma Tataranni 5: la trama della prima puntata La prima puntata, intitolata Liberi tutti, riprende là dove la quarta stagione ci aveva lasciati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Imma Tataranni 5, le anticipazioni delle puntateImma Tataranni 5, le anticipazioni e le trame delle puntate in onda da domenica 8 marzo 2026 in prima visione su Rai 1. tvserial.it

Imma Tataranni 5: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagioneImma Tataranni 5: trama, cast, episodi, attori, quante puntate, durata, streaming, quinta stagione, Rai 1, new entry, location ... tpi.it

«Vanessa Scalera torna a vestire i panni di una Imma Tataranni che finalmente mostra la sua fragilità». Dopo una lunga attesa, questa sera su Rai 1 alle 21:30 debutta la quinta stagione di Imma Tataranni, l’amatissima serie che racconta le indagini e la vita pr - facebook.com facebook

5^ SERIE FICTION “IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE” DALL’8 MARZO SU RAI 1, NEL CAST LE NOVITÀ ROCCO PAPALEO, GIUSEPPE NINNO (MANDRAKE) E MARTA MANDUCA x.com