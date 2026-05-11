The Unknown | quante puntate durata e quando finisce

The Unknown è un nuovo game show trasmesso su Rai 2 e condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla. La trasmissione si compone di cinque puntate, che andranno in onda a partire dall’11 maggio 2026. La durata di ogni episodio e la programmazione settimanale non sono state specificate, ma tutte le puntate sono previste entro la stessa data di inizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

. Quante puntate sono previste per The Unknown, il nuovo game show di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla? In tutto sono previste cinque puntate dall’11 maggio 2026. Girato in Calabria, propone sfide mozzafiato tra percorsi naturali e borghi storici. A confrontarsi due squadre formate da vip e persone comuni. Vediamo insieme la programmazione completa. Prima puntata: 11 maggio 2026. Seconda puntata: 18 maggio 2026. Terza puntata: 25 maggio 2026. Quarta puntata: 1 giugno 2026. Quinta puntata: 8 giugno 2026. Durata. Quanto dura (durata) ogni puntata di The Unknown? Appuntamento in prima serata su Rai 2 dall’11 maggio 2026 alle ore 21.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Unknown: quante puntate, durata e quando finisce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Canzonissima: quante puntate, durata e quando finisceQuante puntate sono previste per Canzonissima 2026? Lo show condotto da Milly Carlucci va in onda su Rai 1 in prima visione dal 21 marzo 2026 alle... Rosso Volante: quante puntate, durata e quando finisceQuante puntate sono previste per Rosso Volante? Si tratta di un film per la tv e non di una serie, quindi la puntata è solo una. Si parla di: The Unknown - Fino all'ultimo bivio, da stasera in tv: anticipazioni, cast, come funziona, quante puntate sono; Tutte le canzoni che vedremo stasera in Sulle note di New York, prima puntata di Ulisse Il piacere della scoperta 2026. Nel 1969, la BBC adattò il romanzo di Asimov 'The Naked Sun' come episodio di 50 minuti per la sua serie antologica 'Out of the Unknown'. Più tardi, a metà degli anni '70, l'episodio fu cancellato dall'archivio della BBC reddit The Unknown: quante puntate, durata e quando finisceThe Unknown: quante puntate, durata e quando finisce il reality su Rai 2 in onda dall'11 maggio 2026. Le informazioni ... tpi.it