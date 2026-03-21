Canzonissima | quante puntate durata e quando finisce

Canzonissima 2026 è composta da un numero ancora non definito di puntate che vengono trasmesse su Rai 1. Lo show, condotto da Milly Carlucci, va in onda in prima visione dal 21 marzo 2026 alle ore 21 e proseguirà fino a una data ancora da comunicare. La durata di ogni puntata non è stata specificata.

Quante puntate sono previste per Canzonissima 2026? Lo show condotto da Milly Carlucci va in onda su Rai 1 in prima visione dal 21 marzo 2026 alle ore 21.30. In tutto sono previste sei puntate. Torna in una veste rinnovata lo storico format della Rai, che quest’anno mette al centro una sfida non tra cantanti, ma tra canzoni che hanno segnato la musica italiana. Nel cast grandi artisti per celebrare le canzoni più belle e significative. Ci sarà anche un panel di giudici e il pubblico voterà da casa. Ecco la programmazione completa. Quanto dura (durata) ogni puntata di Canzonissima 2026? Lo show di Milly Carlucci va in onda ogni sabato sera su Rai 1 alle ore 21. 🔗 Leggi su Tpi.it

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