Rosso Volante | quante puntate durata e quando finisce

Rosso Volante è stato realizzato come un film per la TV, e la causa principale di questa forma è la sua struttura autoconclusiva. La produzione prevede una sola puntata, della durata di circa due ore, che sarà trasmessa entro la fine dell’anno. Questa scelta permette di offrire una narrazione compatta, senza interruzioni o sequel. La data di trasmissione è ancora da ufficializzare, ma il pubblico può aspettarsi una visione completa in un’unica visione.

. Quante puntate sono previste per Rosso Volante? Si tratta di un film per la tv e non di una serie, quindi la puntata è solo una. Appuntamento il 23 febbraio 2026 alle ore 21.30 su Rai 1. Protagonista è Giorgio Pasotti, che interpreta Eugenio Monti – sciatore e bobbista, doppio Oro olimpico a Grenoble nel 1968 e campione di fair play, scomparso nel 2003. Un film per la tv in un’unica puntata. Una coproduzione Rai Fiction e Wonder Film e Wonder Project, scritto da Silvia Napolitano, Giorgio Pasotti, Valerio Bariletti e liberamente ispirato all’opera letteraria “Rosso ghiaccio: Eugenio Monti, dietro la leggenda” di Stefano Rotta, con la regia di Alessandro Angelini. 🔗 Leggi su Tpi.it

