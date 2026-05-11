. Chi sono, meccanismo The Unknown è il nuovo game show di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla in cinque puntate dall’11 maggio 2026. Girato in Calabria, propone sfide mozzafiato tra percorsi naturali e borghi storici. A confrontarsi due squadre formate da vip e persone comuni. Ma vediamo insieme il cast e i concorrenti. I dodici vip saranno suddivisi in squadra blu e squadra arancione. La prima è costituita da: Alessandro Matri, Costanza Caracciolo, Francesca Manzini, Soleil Sorge, Pino Strabioli e Emanuela Folliero. La squadra arancione comprende invece: Laura Pranzetti Lombardini, Cristian Calenda, Gabriele Pagliarani, Noemi Cassaro, Loranzo MC Drago e Ivan Zucco.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - The Unknown: il cast (concorrenti, squadre, conduttori) del nuovo reality show di Rai 2

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