The Unknown | il cast concorrenti squadre conduttori del nuovo reality show di Rai 2
. Chi sono, meccanismo The Unknown è il nuovo game show di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla in cinque puntate dall’11 maggio 2026. Girato in Calabria, propone sfide mozzafiato tra percorsi naturali e borghi storici. A confrontarsi due squadre formate da vip e persone comuni. Ma vediamo insieme il cast e i concorrenti. I dodici vip saranno suddivisi in squadra blu e squadra arancione. La prima è costituita da: Alessandro Matri, Costanza Caracciolo, Francesca Manzini, Soleil Sorge, Pino Strabioli e Emanuela Folliero. La squadra arancione comprende invece: Laura Pranzetti Lombardini, Cristian Calenda, Gabriele Pagliarani, Noemi Cassaro, Loranzo MC Drago e Ivan Zucco.🔗 Leggi su Tpi.it
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*Hercules Pendant* Unknown maker, French, ca. 1540 Gold, enamel (white, blue, and black), and a baroque pearl. A large pearl represents the muscled physique of the mythological strongman Hercules. He wears the skin of the Nemean lion, killed in the first facebook
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