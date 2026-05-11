The Unknown – Fino all’ultimo bivio in cosa consiste il nuovo show con Elettra Lamborghini
Elettra Lamborghini torna protagonista in prima serata, ma questa volta in una veste tutta nuova che aggiunge un tassello in più alla sua presenza televisiva. Con The Unknown – Fino all’ultimo bivio, in onda su Rai 2 da lunedì 11 maggio 2026, la cantante diventa conduttrice e si mette alla guida di un adventure game dove la parola d’ordine è una sola: scegliere. E farlo quando le informazioni sono pochissime, la strada non è chiara e ogni decisione può ribaltare la gara. Al suo fianco c’è il comico Gianluca Fubelli, per tutti Scintilla, chiamato a portare l’ironia che lo contraddistingue in un format dal sapore survival che mescola strategia, resistenza e un pizzico di caos.🔗 Leggi su Dilei.it
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The UNKNOWN inizia stasera!!! ore 21:20 su Rai 2 direttamente dalla Calabria il nuovo adventure game assieme a me ed a Scintilla! Due squadre di Vip e non si sfideranno fino all ultimo bivio... NOTO O IGNOTO?! Chi vincerà?!?! a stasera!!! Vietato per facebook
Aiuto con il bug Go To [...] di Into the Unknown reddit
The Unknown – Fino all'ultimo bivioInizia oggi, lunedì 11 maggio, The Unknown – Fino all'ultimo bivio, il nuovo adventure game in onda su Rai 2. Conducono Elettra Lambroghini e Gianluca Fubelli. Come funziona ... gazzetta.it