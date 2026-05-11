Elettra Lamborghini torna protagonista in prima serata, ma questa volta in una veste tutta nuova che aggiunge un tassello in più alla sua presenza televisiva. Con The Unknown – Fino all’ultimo bivio, in onda su Rai 2 da lunedì 11 maggio 2026, la cantante diventa conduttrice e si mette alla guida di un adventure game dove la parola d’ordine è una sola: scegliere. E farlo quando le informazioni sono pochissime, la strada non è chiara e ogni decisione può ribaltare la gara. Al suo fianco c’è il comico Gianluca Fubelli, per tutti Scintilla, chiamato a portare l’ironia che lo contraddistingue in un format dal sapore survival che mescola strategia, resistenza e un pizzico di caos.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - The Unknown – Fino all’ultimo bivio, in cosa consiste il nuovo show con Elettra Lamborghini

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