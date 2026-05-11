The Unknow | stasera il nuovo reality con Elettra Lamborghini e Scintilla

Da ildifforme.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Rai2 debutta il nuovo reality intitolato The Unknow, condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla. Lo show si svolge in un ambiente chiuso e prevede varie sfide tra i partecipanti, che vengono filmate durante tutto il giorno. La produzione ha confermato che il programma durerà diverse settimane e che verranno trasmesse puntate settimanali. La prima puntata è attesa con curiosità da parte del pubblico.

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Grande attenzione questa sera per il nuovo reality di Rai2, The Unknow, con la conduzione di Elettra Lamborghini e Scintilla Questa sera parte su Rai2 un nuovo reality,The Unknow, condotto daElettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, meglio conosciuto come Scintilla. Questo programma è stato registrato circa un anno fa ed ha subito un cambiamento importante perchéall’inizio doveva esserci Simona Ventura alla conduzionema, dopo che ha scelto di andare a Mediaset, è stata sostituita. Il cast è variegato e pieno di personaggi noti che si mettono in gioco. I concorrenti diThe Unknowsono 12 e affrontano il viaggio completamente bendati e ignari di ciò che accadrà loro.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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