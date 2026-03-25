Lagom Living il trend che trasforma la casa in un rifugio rilassante come una spa

Lagom Living è un nuovo trend che si sta diffondendo nell’ambito dell’interior design, ispirato alla filosofia svedese della

Avete mai sentito parlare di Lagom Living? È un'estetica ispirata alla filosofia svedese della "giusta misura" che dà spazio agli elementi naturali e rilassanti (proprio come quelli presenti all'interno delle moderne spa). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Quando la natura incontaminata si trasforma in un'immensa, bianca spaPer tutto l'inverno fino a fine aprile: trainer del benessere, stazioni esperienziali e il freddo trasformato in un frizzante alleato Non solo sci,...

Leggi anche: Foggia, al via il crowdfunding per costruire una 'Casa Rifugio' per la colonia felina degli Ospedali Riuniti