Lunedì 16 marzo il Supercineclub proietta “Jackie Brown”, il film di Quentin Tarantino, al Rouge et Noir. La serata invita gli spettatori a riscoprire questa pellicola considerata da molti uno dei lavori più maturi e meno valorizzati del regista. La proiezione si inserisce in un ciclo dedicato al cinema di Tarantino, con l’obiettivo di mettere in luce un titolo spesso meno citato rispetto ad altri.

Lunedì 16 marzo il Supercineclub celebra il ritorno di Quentin Tarantino con "Jackie Brown", un'opera che merita di essere riscoperta come il capitolo più maturo e ingiustamente sottovalutato della sua filmografia. Il film chiude idealmente quella "trilogia pulp" aperta dalle folgoranti intuizioni de "Le iene" e consacrata dal successo planetario di "Pulp Fiction", segnando però un punto di svolta unico nella carriera del regista: è infatti l'unica volta in cui Tarantino attinge a un soggetto non originale, adattando per lo schermo il romanzo "Punch al rum" di Elmore Leonard, maestro indiscusso del noir americano.

