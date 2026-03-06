Alice nelle città | il film capolavoro di Wim Wenders in versione restaurata al Rouge et Noir

Lunedì 9 marzo al Supercineclub del Rouge et Noir verrà proiettato il film restaurato di Wim Wenders, “Alice nelle città”. Si tratta di un road movie che si distingue per il suo approccio più interno e riflessivo, lontano dall’azione, incentrato sulla crescita e sulla scoperta personale. La pellicola rappresenta uno dei capolavori del regista tedesco e sarà visibile in versione restaurata.

Lunedì 9 marzo al Supercineclub del Rouge et Noir un road movie non di azione, ma di formazione, di riflessione filosofica. Dove, oltre ai paesaggi incontrati scorrono anche le immagini interiori di una condizione esistenziale apatica in cerca di liberazione. "Alice nelle città" (Alice in den Städten, 1974, 111 min.), godibile in versione restaurata, è il capolavoro che ha consacrato Wim Wenders come uno dei giganti del Nuovo Cinema Tedesco e rappresenta il primo capitolo della "Trilogia della strada" (dopo verranno "Falso movimento" e "Nel corso del tempo"), per molti la vetta artistica della sua filmografia.

