Anthony Mackie e Dafne Keen sono i protagonisti di Barracuda, un nuovo action-thriller diretto da Neil Burger. Le riprese del film sono iniziate di recente nel New Mexico. Mackie, conosciuto per il ruolo di Captain America, e Keen, nota per interpretazioni nei franchise di Deadpool e Wolverine, si trovano sul set per questa produzione. La lavorazione del film segue l’inizio delle riprese in una località statunitense.

Scritto da Adam Mason e Simon Boyes, il film segue la storia di Karl (Mackie), un ex contrabbandiere tormentato dal passato che irrompe in un nightclub messicano per salvare Jodie (Keen), una adolescente rapita. L’operazione scatena una violenta reazione a catena: dopo aver ucciso il fratello del proprietario del club, Karl fugge insieme alla ragazza a bordo di una mitica Plymouth Barracuda del 1973. Inizia così una folle corsa di cento miglia verso il confine degli Stati Uniti, inseguiti da criminali spietati attraverso il deserto. Nel cast, oltre alla coppia protagonista, figurano anche Steven Bauer (Ray Donovan) e Anthony Del Negro, mentre la produzione è affidata a una cordata che include Highland Film Group e Image Movers. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Barracuda: Anthony Mackie e Dafne Keen guidano il nuovo action-thriller di Neil Burger

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