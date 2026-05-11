Nell'episodio 5 della quinta stagione di The Boys è apparsa una scena che era stata tagliata, in cui si leggeva una lettera d'amore molto violenta indirizzata a un personaggio di una serie televisiva. L'autore dello show, Eric Kripke, ha deciso di inserire questa scena come un omaggio ai fan, creando un collegamento tra i due universi televisivi. Nel episodio, sono presenti anche un cameo di Jared Padalecki e Misha Collins.

Eric Kripke si diverte a giocare con i nostri sentimenti: se avete visto l'episodio 5 della quinta stagione di The Boys, sapete già che un certo cameo di Jared Padalecki e Misha Collins è stato un colpo basso alla nostalgia. Misha Collins e Jared Padalecki sono apparsi nel quinto episodio della stagione finale di The Boys, ma una clip eliminata svela quanto Eric Kripke, regista sia di The Boys sia di Supernatural, avesse spinto sul pedale della nostalgia. Tra riferimenti a riviste "particolari" e dinamiche da fratelli Winchester, il tributo è diventato virale. Oltre il cameo: il peso di Soldier Boy Non è un segreto che Eric Kripke ami giocare con il suo passato.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boys 5: spunta una scena tagliata che è una lettera d'amore (violenta) a Supernatural

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