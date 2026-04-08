L'attrice, nota soprattutto per il suo ruolo in una popolare serie televisiva, ha dichiarato di aver partecipato alle riprese di una scena per un film del Marvel Cinematic Universe, diretto da un regista noto per il suo stile unico. Tuttavia, ha precisato che quella scena non è presente nella versione finale del film e che, dopo le riprese, è stata eliminata. La sua partecipazione si inserisce nel progetto cinematografico che ha visto coinvolti diversi attori durante la produzione.

L'attrice, dopo il successo della serie Il Trono di Spade, era stata coinvolta da Taika Waititi nella realizzazione del film del MCU. Lena Headey, indimenticabile interprete di Cersei nella serie Il Trono di Spade, ha rivelato di aver recitato nel film Thor: Love and Thunder. La scena in cui era coinvolta, tuttavia, è stata poi tagliata durante il montaggio e non è quindi presente nella versione arrivata nelle sale nel 2022. La scena tagliata da Thor: Love and Thunder In una nuova intervista rilasciata a ScreenRant, Lena Headey ha infatti parlato di Thor: Love and Thunder (di cui potete leggere la nostra recensione del film in versione 4K UHD e blu-ray), diretto da Taika Waititi, svelando: "Non ero nel cast, ma ci . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lena Headey rivela: "Avevo girato una scena per Thor: Love and Thunder, ma è stata tagliata"

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