L'attrice era stata avvistata sul set del sequel con star Meryl Streep e Anne Hathaway, ma i ciak non sono stati utilizzati. Sydney Sweeney avrebbe dovuto apparire nel film Il Diavolo Veste Prada 2, ma la scena di cui era protagonista è stata tagliata. L'attrice, in queste settimane al centro delle polemiche a causa di alcune controverse sequenze di Euphoria, era stata immortalata sul set del sequel con star Meryl Streep e Anne Hathaway. La scena tagliata dal sequel Secondo quanto riportano le fonti di The Hollywood Reporter, Sydney Sweeney aveva interpretato se stessa in una scena della durata di tre minuti. Nella sequenza tagliata dal montaggio finale del film Il Diavolo Veste Prada 2, Emily Charlton, interpretata da Emily Blunt, si .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Diavolo Veste Prada 2: una scena con Sydney Sweeney è stata tagliata

Sydney Sweeney Scene Cut From 'The Devil Wears Prada 2' | THR News

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