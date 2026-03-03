Preparazione di Sebastian Fundora per la sfida contro Keith Thurman

Due pugili del peso welter si preparano a sfidarsi a Las Vegas, portando ognuno con sé storie e percorsi differenti. Sebastian Fundora si sta allenando intensamente in vista dell’incontro contro Keith Thurman, che ha già attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sfida promette di essere uno degli eventi più seguiti della categoria in questa stagione.

Due protagonisti della scena welter si confrontano in una cornice di Las Vegas, ma provengono da contesti molto diversi che emergono già prima del match. Fundora si allena lontano dalle luci, in un ambiente montano, dove la disciplina quotidiana è parte integrante della routine. Thurman arriva con una presenza carismatica e una propensione al discorso promozionale, elementi che hanno accompagnato la sua carriera nei grandi incontri. Fundora si allena con il padre tra i rilievi a nord di Coachella, un luogo dove il freddo invernale rende pesante anche un lavoro di base. In una sessione descritta, ha raccontato di correre tra la neve che superava i polpacci, dettaglio che dipinge il tono della sua preparazione: lavoro costante, regolare, indipendente dal calendario di un incontro.