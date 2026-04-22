Un'anonima denuncia arrivata al nostro quotidiano descrive le condizioni del Pronto Soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento. Secondo quanto riportato, l'ambiente sarebbe simile a un campo profughi, con criticità che si ripetono nel tempo. La nota, firmata da un ex amministratore locale, evidenzia alcune problematiche legate alla gestione e all'organizzazione del reparto. La situazione descritta ha suscitato attenzione tra i residenti e le istituzioni locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Ambner De Iapinis ex amministratore città di Benevento, in merito al pronto soccorso dell’ospedale San Pio. “Sembra di essere in un campo profughi: gente ammassata in sala di attesa, in attesa eterna per portare conforto a un congiunto. Gli orari di visita esposti sono puntualmente disattesi. La giustificazione è sempre la stessa: “emergenza, emergenza, emergenza”. Un’emergenza continua e infinita che riduce l’ora prevista a una manciata di minuti. E non è un’eccezione: è il modo costante di essere. Consegnare cose importanti relative a patologie diventa un safari. Allo sportello se sbagli a dire “buongiorno” diventi simpatico o antipatico, e di conseguenza ignorato o bacchettato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, denuncia sul Pronto Soccorso del San Pio: “Un incubo, sembra un campo profughi”

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