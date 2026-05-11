Textile archeology | personale Eugenio Dallari

Apre il 22 maggio presso la Casa Museo Spazio Tadini la mostra Textile Archeology, la prima personale dell'artista Eugenio Dallari. L'esposizione rimarrà aperta fino al 27 giugno 2026 e presenta un insieme di opere che esplorano il rapporto tra abiti, identità e storia, evidenziando anche il declino di alcuni tessuti e stoffe. La curatela è a cura di Melina Scalise.

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