Textile archeology | personale Eugenio Dallari
Apre il 22 maggio presso la Casa Museo Spazio Tadini la mostra Textile Archeology, la prima personale dell'artista Eugenio Dallari. L'esposizione rimarrà aperta fino al 27 giugno 2026 e presenta un insieme di opere che esplorano il rapporto tra abiti, identità e storia, evidenziando anche il declino di alcuni tessuti e stoffe. La curatela è a cura di Melina Scalise.
Gli abiti tra identità, storia e declino nell’opera di un artista alla sua prima personale Eugenio Dallari alla Casa Museo Spazio Tadini a cura di Melina Scalise dal 22 maggio al 27 giugno 2026: Textile Archeology. Inaugurazione il 22 alle ore 18.30 via Jommelli, 24 Milano. In un mondo in cui.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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