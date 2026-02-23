Gianfranco Ferré rivive con l’home textile targato Hermet

Gianfranco Ferré, scomparso nel 2007, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda grazie al suo stile elegante e rigoroso. La sua influenza si manifesta ora nell’home textile di Hermet, che ripropone i suoi motivi distintivi. La collezione combina dettagli geometrici e tessuti sofisticati, ispirandosi alle linee architettoniche dell’architetto. Questa nuova interpretazione rivela come il suo talento continui a ispirare anche il design domestico. La collezione sarà disponibile nei negozi specializzati tra poche settimane.

DICI ‘Gianfranco Ferré’ e la mente corre subito a quell’estetica inconfondibile, caratterizzata da una combinazione perfetta di rigore strutturale e sensualità: nessuno ha mai dimenticato le creazioni dell’’architetto della moda’, scomparso troppo presto – era il 2007 – e adorato persino dai cugini d’Oltralpe, per aver rivitalizzato la maison Dior, di cui è stato direttore creativo dal 1989 al 1996. Ecco perché Pietro Bertonazzi (in foto) – ad dell’azienda milanese Hermet Srl, attiva nel settore del tessile casa di alta gamma – si dice oggi "onorato di dare il benvenuto all’eredità di Gianfranco Ferré nel nostro portfolio": l’azienda ha siglato, di recente, un contratto di licenza con il marchio Gianfranco Ferré per la categoria Home textile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

