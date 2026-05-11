Texano accusato di aver ucciso moglie incinta fugge in Italia | Vorrei vivere qui non c'è la pena di morte
Un uomo di 39 anni proveniente dal Texas si è rivolto oggi alla Corte d’Appello di Torino, chiedendo protezione internazionale. L’uomo, accusato di aver ucciso la moglie incinta, ha dichiarato di essere fuggito dagli Stati Uniti perché teme la pena di morte e ha espresso il desiderio di vivere in Italia. Il suo caso è al centro di un procedimento giudiziario in corso nel nostro paese.
"Non ho ucciso mia moglie, perseguitato negli Usa ho scelto l’Italia perché qui non mi uccideranno". Lee Mongerson Gilley, 39enne texano accusato di omicidio, si è presentato oggi alla Corte d’Appello di Torino chiedendo protezione internazionale. La difesa ha annunciato istanza di scarcerazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Argomenti più discussi: Gilley oggi in aula a Torino, il suo legale insiste: Gli ho detto di tornare in fretta negli USA; Il presunto killer texano e la fuga in Italia, rebus estradizione: ora parola ai giudici; Accusato di aver ucciso la moglie in Texas, fugge in Italia: Proteggetemi, lì c’è la pena di morte; Texano accusato dell'omicidio della moglie incinta fermato a Malpensa, il legale: Non rischia la pena di morte.
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