Texano accusato di aver ucciso moglie incinta fugge in Italia | Vorrei vivere qui non c'è la pena di morte

Un uomo di 39 anni proveniente dal Texas si è rivolto oggi alla Corte d’Appello di Torino, chiedendo protezione internazionale. L’uomo, accusato di aver ucciso la moglie incinta, ha dichiarato di essere fuggito dagli Stati Uniti perché teme la pena di morte e ha espresso il desiderio di vivere in Italia. Il suo caso è al centro di un procedimento giudiziario in corso nel nostro paese.

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