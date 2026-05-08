Accusato di aver ucciso la moglie incinta | fugge dalla pena di morte dal Texas a Milano arrestato

Un ingegnere informatico di 39 anni è stato accusato in Texas di aver ucciso la moglie incinta e il bambino in grembo, entrambi strangolati. Dopo aver evitato la pena di morte, l’uomo è fuggito dal Texas e si è rifugiato a Milano. Recentemente, è stato arrestato dalle autorità italiane e si trova ora in custodia. La vicenda ha attirato l’attenzione mediatica internazionale, scatenando discussioni sulla giustizia e le procedure legali.

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