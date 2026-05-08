Accusato di aver ucciso la moglie incinta | fugge dalla pena di morte dal Texas a Milano arrestato
Un ingegnere informatico di 39 anni è stato accusato in Texas di aver ucciso la moglie incinta e il bambino in grembo, entrambi strangolati. Dopo aver evitato la pena di morte, l’uomo è fuggito dal Texas e si è rifugiato a Milano. Recentemente, è stato arrestato dalle autorità italiane e si trova ora in custodia. La vicenda ha attirato l’attenzione mediatica internazionale, scatenando discussioni sulla giustizia e le procedure legali.
Un ingegnere informatico di 39 anni è accusato in Texas del duplice omicidio, per strangolamento, della moglie incinta e del bimbo in grembo. Arrestato subito dopo l'ammissione di colpe, è stato rilasciato su cauzione di 1 milione di dollari. Viene poi obbligato al braccialetto elettronico, ma riesce a rimuoverlo e a scappare in Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: “Un uomo è entrato in casa è ha ucciso mia moglie, c’è sangue dappertutto, oh mio dio”: arrestato Caleb Flynn, l’ex concorrente di American Idol è accusato di aver allestito la scena del crimine
D4vd accusato di aver comprato due motoseghe dopo l’omicidio Rivas: rischia la pena di morteContinuano le indagini sul caso di omicidio di primo grado che coinvolge il cantante d4vd e la giovane vittima Celeste Hernandez.
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: È stato sospeso il processo contro Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la sua compagna e sua figlia; Binningen, a processo per la morte della moglie; Il cantante D4vd accusato di avere ucciso una 14enne con cui aveva una relazione. Quello che sappiamo finora; Omicidio a Ostia, spinse la compagna dal quarto piano: condannato a 24 anni.
È stato sospeso il processo contro Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la sua compagna e sua figliaLa Corte d’assise di Roma ha sospeso il processo nei confronti di Francis Kaufmann, l’uomo statunitense di 46 anni accusato di aver ucciso la sua compagna Anastasia Trofimova, di 28 anni, e la figlia ... ilpost.it
Accusata di aver ucciso il compagno: per la 31enne scatta il fermoSi è presentata in commissariato e dicendo di aver commesso il delitto. Da quel momento, in poche ore, un garage diventa il centro di un’indagine delicata, ancora piena di zone da chiarire ... civonline.it
L'ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro, accusato di corruzione nell'ambito di una indagine della procura di Palermo sulla gestione illecita di un concorso bandito dall'ospedale Villa Sofia, sulle nomine dei vertici della sanità siciliana e su presunti illeciti ne facebook
Alghero, maestro di ballo accusato di violenza sessuale su una 14enne: chiesti 10 anni di carcere x.com