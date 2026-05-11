Tesoro nei rifiuti | trovato un milione di dollari in carte Yu-Gi-Oh!

Durante un'ispezione di routine, sono stati trovati circa un milione di dollari in carte Yu-Gi-Oh tra i rifiuti di un venditore. Si indaga su come sia stato possibile rintracciare l'origine delle carte e quale criticità logistica abbia consentito che materiali proibiti finissero nei cassonetti. Le autorità stanno esaminando le procedure di smaltimento e le modalità di tracciamento delle merci per chiarire le responsabilità.

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