Tesoro nei rifiuti | trovato un milione di dollari in carte Yu-Gi-Oh!
Durante un'ispezione di routine, sono stati trovati circa un milione di dollari in carte Yu-Gi-Oh tra i rifiuti di un venditore. Si indaga su come sia stato possibile rintracciare l'origine delle carte e quale criticità logistica abbia consentito che materiali proibiti finissero nei cassonetti. Le autorità stanno esaminando le procedure di smaltimento e le modalità di tracciamento delle merci per chiarire le responsabilità.
? Domande chiave Come ha fatto un venditore a tracciare l'origine dei fogli?. Quale falla logistica permette ai materiali proibiti di finire nei rifiuti?. Perché i collezionisti esitano ad acquistare pezzi con origini poco chiare?. Come reagiranno i grandi produttori per proteggere il valore del marchio?.? In Breve Nick ha acquistato un foglio con Draghi Argento Occhi Blu per 1000 dollari.. Il valore totale del materiale recuperato a Dallas è stimato quasi un milione di dollari.. Un collezionista ha valutato l'intero stock di fogli per 15.000 dollari.. La falla logistica coinvolge la gestione dei rifiuti presso la stamperia Cartamundi.. Un...🔗 Leggi su Ameve.eu
Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment
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