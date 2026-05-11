Terribile scontro tra moto a Roma morti due ragazzi di 22 anni
Due giovani di 22 anni hanno perso la vita ieri sera in un incidente stradale a Roma. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo, dove si sono scontrate due moto condotte da ragazzi italiani. Entrambi i conducenti sono deceduti sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani.
Due giovani motociclisti sono morti in un incidente stradale mortale ieri sera a Roma. All’intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo, si sono scontrati due motoveicoli condotti da due ragazzi italiani di 22 anni di età, entrambi deceduti sul posto. I mezzi sono stati sequestrati dagli agenti del VIII Gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale, ancora impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto accaduto.🔗 Leggi su Feedpress.me
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