Terribile scontro tra moto a Roma morti due ragazzi di 22 anni

Due giovani di 22 anni hanno perso la vita ieri sera in un incidente stradale a Roma. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo, dove si sono scontrate due moto condotte da ragazzi italiani. Entrambi i conducenti sono deceduti sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani.

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Due giovani motociclisti sono morti in un incidente stradale mortale ieri sera a Roma. All’intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo, si sono scontrati due motoveicoli condotti da due ragazzi italiani di 22 anni di età, entrambi deceduti sul posto. I mezzi sono stati sequestrati dagli agenti del VIII Gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale, ancora impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto accaduto.🔗 Leggi su Feedpress.me ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scontro tra due moto a Roma, morti due ragazzi di 22 anni(Adnkronos) – Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti domenica sera in un incidente stradale all’intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via... Roma, scontro nella notte tra due moto: morti due ragazzi di 22 anniTragedia nel quadrante sud della Capitale dove si è verificato un incidente all’incrocio tra viale Marconi e via del Valco di San Paolo. Argomenti più discussi: Terribile scontro tra una moto e un bus sulla Gardesana: morto il centauro; Terribile scontro tra auto e moto sulla 275: 49enne in codice rosso; Andrea e il terribile incidente in moto: morto a 27 anni, fatale lo scontro con un’auto; Terribile incidente: scontro tra moto e furgone, la centaura Chiara Pasqualone morta dopo oltre un mese in ospedale. Terribile scontro tra auto e moto sulla 275: 49enne in codice rosso ift.tt/f8S3gRa ift.tt/3FsZJr2 x.com Qualcosa che mi frulla in testa tra Call of Cthulhu e DND. reddit Terribile scontro tra moto a Roma, morti due ragazzi di 22 anniDue giovani motociclisti sono morti in un incidente stradale mortale ieri sera a Roma . All’intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San ... gazzettadelsud.it