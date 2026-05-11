Roma scontro nella notte tra due moto | morti due ragazzi di 22 anni

Nella notte, nel quartiere sud di Roma, due ragazzi di 22 anni sono deceduti dopo uno scontro tra due moto avvenuto all’incrocio tra viale Marconi e via del Valco di San Paolo. L’incidente è avvenuto in prossimità di un incrocio trafficato, senza altri mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

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Tragedia nel quadrante sud della Capitale dove si è verificato un incidente all’incrocio tra viale Marconi e via del Valco di San Paolo. Indagini in corso sulla dinamica Due giovani di 22 anni hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Roma. Lo scontro si è verificato all’intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo, nel quadrante sud della Capitale, un’area densamente trafficata soprattutto nelle ore serali. Secondo le prime informazioni, i due ragazzi viaggiavano a bordo di due motociclette che, per cause ancora in fase di accertamento, si sonoscontrate violentementeall’altezza dell’incrocio.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, scontro nella notte tra due moto: morti due ragazzi di 22 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incidente tra taxi e moto a Milano, morti una ragazza di 20 anni e un giovane di 23 Notizie correlate Scontro tra due moto nella notte su viale Marconi, morti due ragazzi di 21 e 22 anniIl tragico incidente nella notte fra due motociclisti di 21 e 22 anni all’incrocio tra viale Marconi e via del Valco di San Paolo. Scontro tra due moto a Roma, morti due ragazzi di 22 anni(Adnkronos) – Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti domenica sera in un incidente stradale all’intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via... Argomenti più discussi: Incidente sul raccordo anulare: auto in fiamme dopo scontro in galleria, morto un 27enne; Scontro tra due moto nella notte su viale Marconi, morti due ragazzi di 21 e 22 anni; Tragedia in A7 nel pomeriggio di sabato due maggio. Un ragazzo di 26 anni è morto dopo essere caduto dalla moto ed essere stato travolto da un veicolo in arrivo. Inutili i soccorsi, per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare. La notizia sul sito di Prim; Auto in fiamme dopo lo scontro sul Raccordo: Riccardo Giorgini muore a 27 anni. Incidente sul Gra di Roma: si ferma per prestare soccorso dopo uno scontro, ma un'auto lo travolge. Un morto e tre feriti x.com