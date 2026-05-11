Roma scontro nella notte tra due moto | morti due ragazzi di 22 anni

Da ildifforme.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, nel quartiere sud di Roma, due ragazzi di 22 anni sono deceduti dopo uno scontro tra due moto avvenuto all’incrocio tra viale Marconi e via del Valco di San Paolo. L’incidente è avvenuto in prossimità di un incrocio trafficato, senza altri mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

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Tragedia nel quadrante sud della Capitale dove si è verificato un incidente all’incrocio tra viale Marconi e via del Valco di San Paolo. Indagini in corso sulla dinamica Due giovani di 22 anni hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Roma. Lo scontro si è verificato all’intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo, nel quadrante sud della Capitale, un’area densamente trafficata soprattutto nelle ore serali. Secondo le prime informazioni, i due ragazzi viaggiavano a bordo di due motociclette che, per cause ancora in fase di accertamento, si sonoscontrate violentementeall’altezza dell’incrocio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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