Scontro tra due moto a Roma morti due ragazzi di 22 anni

Domenica sera, all’incrocio tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo a Roma, due moto si sono scontrate. Nell’incidente, due ragazzi italiani di 22 anni hanno perso la vita. La polizia si è recata sul posto per le verifiche e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

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