Scontro tra due moto a Roma morti due ragazzi di 22 anni
Domenica sera, all’incrocio tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo a Roma, due moto si sono scontrate. Nell’incidente, due ragazzi italiani di 22 anni hanno perso la vita. La polizia si è recata sul posto per le verifiche e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.
(Adnkronos) – Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti domenica sera in un incidente stradale all’intersezione tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo a Roma. I due giovani erano a bordo di due moto. I mezzi sono stati sequestrati dalla Polizia locale di Roma Capitale, impegnata nella ricostruzione dell'esatta dinamica. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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