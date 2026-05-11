Terremoto nel Mic Giuli licenzia Proietti e Merlino | ora anche il Ministro rischierebbe il posto

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto ha colpito il Ministero della Cultura, con il Ministro che ha deciso di licenziare due dipendenti coinvolti in recenti decreti di revoca. Questi provvedimenti hanno portato alla decapitazione dello staff e hanno sollevato dubbi sulla stabilità del Ministro stesso, che ora potrebbe rischiare il proprio incarico. Dietro le decisioni si nasconde uno scontro di potere tra il Ministero e Palazzo Chigi.

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Dietro i decreti di revoca che hanno decapitato lo staff del Ministero della Cultura, emerge il profilo di uno scontro di potere che investe direttamente l'asse tra il Ministro e Palazzo Chigi. Dalla controversa gestione del documentario su Giulio Regeni alle frizioni interne al partito di Meloni, la manovra di Alessandro Giuli assume i contorni di una rivendicazione d'indipendenza dalla "linea dura" della maggioranza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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