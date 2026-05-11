Terremoto nel Mic Giuli licenzia Proietti e Merlino | ora anche il Ministro rischierebbe il posto

Un terremoto ha colpito il Ministero della Cultura, con il Ministro che ha deciso di licenziare due dipendenti coinvolti in recenti decreti di revoca. Questi provvedimenti hanno portato alla decapitazione dello staff e hanno sollevato dubbi sulla stabilità del Ministro stesso, che ora potrebbe rischiare il proprio incarico. Dietro le decisioni si nasconde uno scontro di potere tra il Ministero e Palazzo Chigi.

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