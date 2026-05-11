Terremoto nel Mic Giuli licenzia Proietti e Merlino | ora anche il Ministro rischierebbe il posto
Un terremoto ha colpito il Ministero della Cultura, con il Ministro che ha deciso di licenziare due dipendenti coinvolti in recenti decreti di revoca. Questi provvedimenti hanno portato alla decapitazione dello staff e hanno sollevato dubbi sulla stabilità del Ministro stesso, che ora potrebbe rischiare il proprio incarico. Dietro le decisioni si nasconde uno scontro di potere tra il Ministero e Palazzo Chigi.
Dietro i decreti di revoca che hanno decapitato lo staff del Ministero della Cultura, emerge il profilo di uno scontro di potere che investe direttamente l'asse tra il Ministro e Palazzo Chigi. Dalla controversa gestione del documentario su Giulio Regeni alle frizioni interne al partito di Meloni, la manovra di Alessandro Giuli assume i contorni di una rivendicazione d'indipendenza dalla "linea dura" della maggioranza.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Terremoto al Ministero della Cultura. Nelle ultime ore il ministro Alessandro Giuli avrebbe deciso di azzerare parte del suo staff, firmando i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic, ed Elena Proietti, segretaria parti - facebook.com facebook
Terremoto al Mic, Giuli verso revoca staff: via Merlino e Proietti Trotti adnkronos.com/politica/minis… Non sarebbe possibile revocare anche il ministro? #italia #cultura - x.com x.com