Terre rare | la dipendenza dalla Cina unisce USA e UE

Gli Stati Uniti e l'Unione Europea stanno per unire le forze per affrontare la dipendenza dalla Cina sulle terre rare. La tensione tra le due aree si sta intensificando e sta portando a una possibile alleanza per tutelare le risorse strategiche utilizzate in vari settori industriali. La questione delle terre rare sta diventando sempre più centrale nelle discussioni tra le due parti.

La tensione tra Washington e Bruxelles sta per trasformarsi in un fronte comune di difesa industriale. La causa non è una nuova guerra commerciale, ma una vulnerabilità condivisa: la dipendenza dai materiali critici controllati dalla Cina. Mentre le due sponde dell’Atlantico si allontanano politicamente, i dati mostrano che l’infrastruttura tecnologica globale poggia su risorse fisiche specifiche. I numeri sono netti: Pechino domina il 65-70% dell’estrazione mondiale e oltre l’85% della raffinazione delle terre rare. Questa concentrazione crea un rischio sistemico per l’industria europea e americana. Il futuro prossimo decennio vedrà la domanda di questi minerali quadruplicare entro il 2040 secondo l’Agenzia internazionale per l’energia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terre rare: la dipendenza dalla Cina unisce USA e UE Articoli correlati Giappone estrae terre rare da motori rottamati per ridurre la dipendenza dalla cina: ogni motore di veicolo elettrico contiene 1,5 kg di terre rarel’analisi odierna mette in evidenza la posizione del giappone rispetto alle terre rare, le nuove misure cinesi e le dirette implicazioni sui settori... Groenlandia, il miraggio delle terre rare. L’esperto: “Agli Usa non basta estrarre per battere la Cina: più utili alla Ue”Gli Stati Uniti di Donald Trump la vogliono “comprare” e la Groenlandia diventa il principale laboratorio di scontro tra potenze. US-China Trade War: Washington Wants a New Century of Humiliation w/ Vijay Prashad Una raccolta di contenuti su Terre rare Temi più discussi: Materie prime critiche: alluminio, rame, titanio e terre rare; Ecco come gli Usa possono uscire dalla dipendenza dai minerali cinesi. Report Economist; Terre rare, nuova alleanza globale: Giappone, Francia e Canada cercano alternative agli Stati Uniti; Scoperto un maxi-giacimento di terre rare nei fondali del Pacifico: si stimano 16 milioni di tonnellate. Terre rare, l'Occidente cerca alternative alla dipendenza cineseL'Occidente cerca alternative strategiche per ridurre la dipendenza cinese dalle terre rare. Questi elementi sono fondamentali per AI, difesa e transizione energetica, con una domanda in crescita. USA ... milanofinanza.it Nuova forma di alluminio potrebbe ridurre la dipendenza dalle terre rareL’alluminio è tra gli elementi più abbondanti nella crosta terrestre. Proprio per questa sua disponibilità, la nuova scoperta potrebbe aprire la strada a ... focustech.it Bene: ma non abbiamo le terre rare, il petrolio, il gas come l’Ucraina. Ps scrivo quello che mi pare quando mi pare. I consigli dalli al tuo x.com Parte il programma nazionale di esplorazione mineraria coordinato da Ispra: indagini in tutta la penisola per mappare litio, terre rare e altri minerali strategici per la transizione energetica e digitale facebook