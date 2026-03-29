La Cina ha presentato il suo piano quinquennale 2026-2030, concentrandosi sulla sicurezza e le scorte strategiche di terre rare. Questi elementi rappresentano un aspetto centrale nelle politiche del Paese, che intende rafforzare la propria posizione nel settore delle risorse critiche. La strategia cinese riguarda anche il controllo sulle risorse necessarie a livello globale, con implicazioni per gli Stati Uniti.

Dal controllo delle materie prime critiche, fondamentali anche per la costruzione delle armi avanzate americane, deriva un potere politico. Così Pechino prova a rafforzare ancora di più la sua posizione dominante. Sicurezza e scorte strategiche. Sono due delle parole chiave che emergono dal nuovo piano quinquennale 2026-2030 della Cina. Il pensiero va subito all’energia e al petrolio, soprattutto dopo la guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran in Medio Oriente, oppure alla tecnologia e ai microchip, per schermarsi dalle restrizioni alle catene di approvvigionamento più avanzate. Tutto giusto, ma quelle due parole chiave vanno applicate anche a un altro ambito, snodo cruciale della competizione tra Pechino e gli Usa: le terre rare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Scorte di terre rare, la leva della Cina per condizionare gli Usa in tempi di guerra

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