Terni città insicura | servono presenza prevenzione e istituzioni capaci di stare accanto alle nuove generazioni
Negli ultimi giorni, il territorio di Terni ha registrato una serie di episodi di violenza, risse, vandalismi e degrado urbano. Questi eventi coinvolgono principalmente i giovani e influenzano il modo in cui vivono la città. La situazione ha portato a un aumento della presenza delle forze dell’ordine e a interventi mirati per affrontare le problematiche legate alla sicurezza urbana. La questione ha suscitato attenzione tra cittadini e amministratori locali.
Negli ultimi giorni, il territorio ternano è stato segnato da episodi di violenza, risse, vandalismi e degrado urbano, che colpiscono soprattutto i giovani e il loro modo di vivere la città. Sempre più ragazzi percepiscono insicurezza nei luoghi di aggregazione, nelle piazze, sui mezzi pubblici e.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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