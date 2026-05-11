Terni città insicura | servono presenza prevenzione e istituzioni capaci di stare accanto alle nuove generazioni

Negli ultimi giorni, il territorio di Terni ha registrato una serie di episodi di violenza, risse, vandalismi e degrado urbano. Questi eventi coinvolgono principalmente i giovani e influenzano il modo in cui vivono la città. La situazione ha portato a un aumento della presenza delle forze dell’ordine e a interventi mirati per affrontare le problematiche legate alla sicurezza urbana. La questione ha suscitato attenzione tra cittadini e amministratori locali.

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