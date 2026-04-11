Nuove generazioni territorio e futuro | il punto di Forza Italia Giovani Terni
Nella sala consiliare di palazzo Spada, sede del Comune di Terni, si è svolta un’iniziativa promossa da Forza Italia Giovani Terni. L’evento ha visto una partecipazione significativa, con molte giovani persone che si sono riunite per discutere di temi legati alle nuove generazioni, al territorio e al futuro. La serata ha registrato un alto livello di coinvolgimento tra i presenti, segnando un momento di confronto tra giovani e rappresentanti istituzionali.
La sala consiliare di palazzo Spada, sede del Comune di Terni, ha ospitato un’importante iniziativa promossa da Forza Italia Giovani Terni, che ha registrato un grande successo in termini di partecipazione e coinvolgimento, soprattutto da parte delle nuove generazioni.L’introduzione dell’evento è.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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