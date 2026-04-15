Ternana il ‘salvataggio’ della stagione e le pressioni esterne | gli scenari cupi per il futuro

La situazione della Ternana Calcio si fa sempre più complessa, con segnali di difficoltà evidenti e pressioni esterne che influenzano le decisioni del club. La squadra attraversa un momento delicato, mentre le voci di un possibile intervento di salvataggio si susseguono. Le sfide in corso coinvolgono aspetti finanziari e di gestione, rendendo il quadro futuro particolarmente incerto e soggetto a sviluppi che potrebbero modificare gli scenari attuali.

Due indizi di solito fanno una prova. In questo caso è necessario andarci cauti per la crisi della Ternana Calcio. Nel corso della serata di martedì 14 aprile infatti un creditore ha presentato istanza di fallimento. Iniziativa che di fatto ha avviato la procedura di liquidazione giudiziale. Un.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Ternana, il viaggio per immagini dentro il futuro stadio delle Fere

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