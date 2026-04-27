Ternana incubo fallimento | fissata la data dell’asta giudiziaria Il debito sportivo supera gli otto milioni di euro

Il 13 maggio alle 9 si terrà l’asta giudiziaria che riguarda la Ternana Calcio. I curatori fallimentari hanno fissato questa data per decidere le sorti del club, che si trova in una situazione di crisi finanziaria. Il debito sportivo del team ha superato gli otto milioni di euro, portando alla procedura fallimentare. La decisione riguarda il futuro della società calcistica e le sue eventuali possibilità di salvataggio.

C’è una data che segna il futuro, prossimo e remoto, della Ternana Calcio. Una data stabilita dai curatori fallimentari Renato Ferrara e Francesco Angeli: il prossimo 13 maggio (ore 9), quando si decideranno le sorti del club.La base d’asta è fissata a 260 mila euro, mentre l’offerta minima è.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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