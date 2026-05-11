Ternana corsa contro il tempo | il piano per evitare il fallimento

La squadra di calcio sta affrontando una situazione di crisi finanziaria e sta cercando di evitare il fallimento attraverso un piano che prevede la riduzione dei contratti. Alcuni calciatori sono pronti a rinunciare ai propri compensi per contribuire alla ristrutturazione economica del club. La società sta lavorando con urgenza per mettere in atto queste misure e cercare di risparmiare sui costi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può la riduzione dei contratti salvare il club dal fallimento?. Chi sono i calciatori pronti a rinunciare ai propri compensi?. Quanto debito deve essere abbattuto per attirare un nuovo investitore?. Cosa accadrà se l'asta telematica del 13 maggio dovesse risultare deserta?.? In Breve Debito totale di 8.560.605 euro con quota scaduta a 4.132.021 euro.. Asta telematica prevista mercoledì 13 maggio alle ore 9.. Saldo prezzo e onorari da versare entro il 18 maggio.. Rogito finale presso lo studio notarile Clericò a Terni il 25 maggio.. Entro le ore 12 di martedì 12 maggio scade il termine per presentare le offerte che potrebbero salvare la Ternana dal fallimento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ternana, corsa contro il tempo: il piano per evitare il fallimento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ternana, corsa contro il tempo: ecco come funzionerà l’asta per il club? Cosa scoprirai Come funzionerà la gara asincrona tra i candidati accreditati? Cosa succede se mercoledì mattina arriva una sola offerta valida?... Premier League: Tottenham in corsa contro il tempo per evitare la retrocessioneI numeri del club definiscono una crisi profonda, segnata da una scarsa continuità nei risultati, limiti tattici e da una squadra che si dimostra... Argomenti più discussi: Roma, è il giorno dello scudetto? Basta una vittoria contro la Ternana per il terzo tricolore. Napoli-Juve vale mezza Champions; Ternana, è corsa contro il tempo: le ultimissime sulle Fere; Ternana, è corsa contro il tempo per salvare il club: scenari e prossimi passi per evitare il fallimento -; Ternana, spunta un acquirente. Ma è corsa contro il tempo. Ternana, corsa folle contro il tempo: ecco chi vuole salvare le Fere dal fallimento - x.com x.com