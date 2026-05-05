La Ternana sta organizzando un’asta per la vendita del club, con una procedura chiamata gara asincrona tra i candidati qualificati. La procedura prevede che le offerte vengano presentate in momenti diversi, senza incontri simultanei. Se entro mercoledì mattina viene presentata una sola offerta valida, si valuteranno i passi successivi in base alla normativa vigente e alle regole stabilite per la gara.

? Cosa scoprirai Come funzionerà la gara asincrona tra i candidati accreditati?. Cosa succede se mercoledì mattina arriva una sola offerta valida?. Perché il rischio di cancellazione dal professionismo è così imminente?. Quali sono le conseguenze economiche per il territorio in caso di fallimento?.? In Breve Scadenza offerte 12 maggio, asta digitale 13 maggio dalle ore 9 alle 15.. Rilanci minimi di 10 mila euro con estensione automatica dopo le 14:45.. Saldo prezzo e onorari entro 18 maggio, rogito previsto per il 25 maggio.. Verifiche iscrizione entro 6 giugno e consegna licenza nazionale entro 16 giugno.. Lunedì 12 maggio alle ore 12 la scadenza per le offerte della Ternana Calcio segna un punto di non ritorno per il futuro sportivo ed economico del territorio umbro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ternana, corsa contro il tempo: ecco come funzionerà l’asta per il club

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