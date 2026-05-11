Termeno auto elettrica ribalta il guardrail | soccorsi con cautela

Un incidente si è verificato a Termeno quando un'auto elettrica ha perso il controllo e si è ribaltata contro il guardrail. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere i coinvolti, adottando le misure necessarie per gestire il rischio di alta tensione derivante dalla presenza di componenti elettrici nel veicolo. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento e non sono state rese note.

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? Punti chiave Come hanno gestito i vigili del fuoco il rischio alta tensione?. Cosa ha causato lo schianto contro il guardrail a Termeno?. Chi ha coordinato le operazioni di soccorso sul luogo dell'incidente?. Perché il recupero del veicolo è stato più complesso del previsto?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 10 maggio intorno alle ore 19:25 a Termeno.. Soccorso coordinato dai vigili del fuoco di Termeno e Cortaccia.. Operazioni di recupero durate circa un'ora per gestire l'alta tensione.. Nessun ferito incastrato nell'abitacolo dopo le verifiche dei sanitari.. Un’auto elettrica si è ribaltata sfondando il guardrail e alcuni cartelli stradali a Termeno nella serata di domenica 10 maggio, intorno alle ore 19:25.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Termeno, auto elettrica ribalta il guardrail: soccorsi con cautela ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Un'auto nel canalone e una macchina che si ribalta in città: feriti soccorsi dai vigili del fuoco Schianto rocambolesco contro il guardrail: soccorsi sul postoSono stati attimi piuttosto tesi quelli che si sono vissuti intorno alle 19:25 di ieri, domenica 10 maggio, in quel di Termeno, in Alto Adige, quando...