Schianto rocambolesco contro il guardrail | soccorsi sul posto

Da trentotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera intorno alle 19:25 a Termeno, in Alto Adige, per un incidente stradale. Un'auto si è schiantata contro un guardrail, ribaltandosi sul fianco. Sul posto sono arrivati anche i colleghi di Cortaccia. Le operazioni di soccorso sono durate alcuni minuti e hanno coinvolto diverse squadre di emergenza. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei conducenti o sui motivi dello schianto.

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Sono stati attimi piuttosto tesi quelli che si sono vissuti intorno alle 19:25 di ieri, domenica 10 maggio, in quel di Termeno, in Alto Adige, quando i vigili del fuoco del paese e i colleghi di Cortaccia sono intervenuti per un incidente stradale con un’auto ribaltata e col veicolo che ha.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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