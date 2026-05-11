Schianto rocambolesco contro il guardrail | soccorsi sul posto

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera intorno alle 19:25 a Termeno, in Alto Adige, per un incidente stradale. Un'auto si è schiantata contro un guardrail, ribaltandosi sul fianco. Sul posto sono arrivati anche i colleghi di Cortaccia. Le operazioni di soccorso sono durate alcuni minuti e hanno coinvolto diverse squadre di emergenza. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei conducenti o sui motivi dello schianto.

Sono stati attimi piuttosto tesi quelli che si sono vissuti intorno alle 19:25 di ieri, domenica 10 maggio, in quel di Termeno, in Alto Adige, quando i vigili del fuoco del paese e i colleghi di Cortaccia sono intervenuti per un incidente stradale con un’auto ribaltata e col veicolo che ha.🔗 Leggi su Trentotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Schianto devastante, immagini terribili: urla e soccorsi sul postoUn violento incidente stradale ha scosso la mattinata di oggi, 3 aprile, quando un impatto improvviso tra una moto e un’automobile ha provocato...

Leggi anche: Schianto all'incrocio in via Cameranense, due ragazze coinvolte. Soccorsi sul posto

Si parla di: Auto d’epoca scivola nella scarpata e finisce nel campetto della parrocchia a Trieste: ferito il conducente; Escono di strada con l’auto e si cappottano in via Caldirolo.