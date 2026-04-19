Un' auto nel canalone e una macchina che si ribalta in città | feriti soccorsi dai vigili del fuoco

Nella provincia di Brindisi, tra domenica sera e notte, si sono verificati due incidenti stradali che hanno coinvolto due veicoli: un'auto è finita in un canalone, mentre un'altra si è cappottata nel centro abitato. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere i feriti rimasti coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle persone coinvolte o sulle eventuali conseguenze delle collisioni.

BRINDISI - Una macchina è finita in un canalone. L'altra si è ribaltata, in pieno centro abitato. Avrebbero potuto avere gravi conseguenze due incidente che fra la tarda serata di ieri e stanotte (domenica 19 aprile) si sono verificati in provincia di Brindisi. Il primo incidente è avvenuto.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Auto fuori strada nella notte a Castiglion Fiorentino: due feriti soccorsi dai Vigili del FuocoOh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! “E ora?”… Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di... Leggi anche: Auto piomba nel canale e si ribalta: uomo estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Un'auto nel canalone e una macchina che si ribalta in città: feriti soccorsi dai vigili del fuoco; Francavilla, auto finisce in un canalone sulla SP 50: due feriti; Anziano trovato morto nel bosco. Si era allontanato da casa con l’auto; Cade in un canalone in Val Paghera, donna ricoverata a Sondalo. #mercedes #officinameccanica Vuoi un’auto più efficiente, sicura e pronta a dare il massimo Offriamo servizi su misura: Tagliandi completi e certificati Rimappatura centralina Potenziamento motore Assetti sportivi e scarichi personalizzati Ogni inte facebook Auto in fiamme a Putzu Idu, sul posto i vigili del fuoco x.com