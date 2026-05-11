Teramo | nasce Carta Blu sconti e agevolazioni per gli studenti

A Teramo è stata lanciata Carta Blu, una tessera digitale riservata agli studenti che permette di usufruire di sconti e agevolazioni. Per ottenerla, gli studenti devono seguire una procedura online, mentre il documento fisico può essere ritirato presso alcuni punti di distribuzione autorizzati in città. La tessera è gratuita e destinata a facilitare l'accesso a servizi e offerte dedicate agli studenti.

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? Domande chiave Come si ottiene la tessera digitale per accedere agli sconti?. Dove si ritira fisicamente il documento per gli studenti?. Quali tipi di attività offrono i nuovi sconti convenzionati?. Come possono i commercianti aderire al circuito senza costi fissi?.? In Breve Esercenti offrono sconti del 10% o menù convenzionati tramite adesione gratuita.. Richiesta digitale tramite link Instagram Azione Universitaria con ritiro presso l'auletta.. Iniziativa mira a ridurre il distacco storico tra Teramo e studenti universitari.. Il progetto coinvolge bar, ristoranti, copisterie, parrucchieri, pub e tatuatori locali.. A Teramo, Azione Universitaria riattiva ufficialmente il progetto Carta Blu per connettere la comunità studentesca con il tessuto commerciale locale attraverso una rete di sconti e agevolazioni concrete.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo: nasce Carta Blu, sconti e agevolazioni per gli studenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Salone del Mobile. Sconti sui mezzi per gli studenti Parcheggio Liberty, nuove tariffe: agevolazioni per lo shopping e sconti per i lavoratoriTariffe agevolate per lavoratori, operatori commerciali e utenti del centro: parte da qui la nuova fase del parcheggio “Liberty”, che rafforza il... Argomenti più discussi: A Teramo torna la Carta Blu per gli studenti e i negozi del centro; CARTA BLU, RIPARTE IL PROGETTO DI AZIONE UNIVERSITARIA TERAMO PER STUDENTI ED ESERCENTI; Tortoreto, il casotto sul lungomare che non piace FOTO; Giulianova, il futuro dell’Ospizio Marino e del Parco Mendes: cosa è emerso nell’assemblea pubblica.