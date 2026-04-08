Salone del Mobile Sconti sui mezzi per gli studenti

Da ilgiorno.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Salone del Mobile sono stati annunciati sconti sui mezzi di trasporto dedicati agli studenti. La misura segue una prima fase sperimentale che ha visto più di 1.200 persone usufruire delle agevolazioni. L'iniziativa mira a facilitare la mobilità degli studenti durante l’evento e si inserisce in un piano più ampio di supporto alle giovani fasce della popolazione. Le agevolazioni saranno disponibili per un periodo limitato, con dettagli ancora da definire.

Dopo il successo della prima fase sperimentale, che ha coinvolto oltre 1.200 utenti, il Comune di Milano prosegue nel percorso di innovazione della mobilità urbana con una nuova fase di sperimentazione del progetto “ Mobility as a Service for Italy ” (MaaS), finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La nuova iniziativa è dedicata agli studenti e alle studentesse che visiteranno il Salone del Mobile a Fiera Milano-Rho, uno degli eventi internazionali più rilevanti per la città. In occasione della manifestazione, in programma dal 21 al 26 aprile 2026, il Comune metterà a disposizione un voucher del valore di 10 euro destinato agli studenti e alle studentesse che hanno acquistato il biglietto di ingresso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Salone del Mobile. Sconti sui mezzi per gli studenti

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