Salone del Mobile Sconti sui mezzi per gli studenti

Al Salone del Mobile sono stati annunciati sconti sui mezzi di trasporto dedicati agli studenti. La misura segue una prima fase sperimentale che ha visto più di 1.200 persone usufruire delle agevolazioni. L'iniziativa mira a facilitare la mobilità degli studenti durante l’evento e si inserisce in un piano più ampio di supporto alle giovani fasce della popolazione. Le agevolazioni saranno disponibili per un periodo limitato, con dettagli ancora da definire.

Dopo il successo della prima fase sperimentale, che ha coinvolto oltre 1.200 utenti, il Comune di Milano prosegue nel percorso di innovazione della mobilità urbana con una nuova fase di sperimentazione del progetto “ Mobility as a Service for Italy ” (MaaS), finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La nuova iniziativa è dedicata agli studenti e alle studentesse che visiteranno il Salone del Mobile a Fiera Milano-Rho, uno degli eventi internazionali più rilevanti per la città. In occasione della manifestazione, in programma dal 21 al 26 aprile 2026, il Comune metterà a disposizione un voucher del valore di 10 euro destinato agli studenti e alle studentesse che hanno acquistato il biglietto di ingresso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Salone del Mobile. Sconti sui mezzi per gli studenti Salone del Mobile, agli studenti un voucher per muoversi a Milano: ecco come ottenerloDopo il successo della fase sperimentale, il Comune di Milano avvia una nuova fase di test del progetto ‘Mobiliy as a service for Italy’ finanziato... Il Salone del Mobile 2026 vince sulle turbolenze internazionali e attira 1.900 espositori: “Attrattività e forza sui mercati"Milano, 30 gennaio 2026 – “Nonostante una situazione di grande incertezza internazionale, gli operatori da tutto il mondo arriveranno al Salone del... Temi più discussi: Frecciarossa è il Treno Ufficiale del Salone del Mobile.Milano; Salone del Mobile. Sconti sui mezzi per gli studenti; Salone del Mobile, sconto studenti per incentivare l’uso di mezzi pubblici; Salone del Mobile, agli studenti un voucher per muoversi a Milano: ecco come ottenerlo. Salone del Mobile. Sconti sui mezzi per gli studentiDopo il successo della prima fase sperimentale, che ha coinvolto oltre 1.200 utenti, il Comune di Milano prosegue nel ... ilgiorno.it MOBILITÀ. GRAZIE AL PROGETTO MAAS, VOUCHER PER GLI STUDENTI CHE ANDRANNO AL SALONE DEL MOBILE.MILANOAssessora Censi: Un buono da 10 euro per incentivare trasporti sostenibili Come accedere al voucher (mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2026 – Dopo il successo della prima fase sperimentale, che ... mi-lorenteggio.com Veneta Cucine partecipa al Salone del Mobile 2026 – Eurocucina, presentando le sue novità nel Padiglione 02, stand B01 A01 A02. Dal 21 al 26 aprile vi aspetta un’esperienza immersiva dedicata al design, alla ricerca materica e all’innovazione. - facebook.com facebook A Matter of Salone, la 64° edizione del Salone del Mobile di Milano, luogo d'incontro per eccellenza per il mondo del design e del progetto sarà aperta al pubblico dal 25 al 26 aprile negli spazi di Rho Fiera! 25-26 aprile 2026 | Milano, Rho Fiera Biglietti x.com