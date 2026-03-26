Parcheggio Liberty nuove tariffe | agevolazioni per lo shopping e sconti per i lavoratori

Il parcheggio Liberty ha introdotto nuove tariffe con sconti dedicati a lavoratori, operatori commerciali e clienti del centro. Le agevolazioni mirano a favorire lo shopping e facilitare l’accesso all’area, rafforzando la sua funzione di punto di riferimento per chi frequenta il centro commerciale e le attività vicine. La modifica delle tariffe rappresenta una novità nel sistema di gestione del parcheggio.

Tariffe agevolate per lavoratori, operatori commerciali e utenti del centro: parte da qui la nuova fase del parcheggio “Liberty”, che rafforza il proprio ruolo di snodo strategico della sosta nel cuore di Lecce. Dopo i primi mesi di attività e i numeri incoraggianti registrati fin dall’apertura, la struttura realizzata nell’area dell’ex Caserma Massa introduce un piano tariffario articolato, pensato per intercettare le diverse esigenze di chi il centro lo vive ogni giorno. «Il nostro parcheggio si conferma un punto di riferimento per la zona — spiega l’ingegnere Sergio De Nuzzo, responsabile della struttura —. Registriamo il tutto esaurito nei fine settimana e una presenza costante nei giorni feriali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Parcheggio Liberty, nuove tariffe: agevolazioni per lo shopping e sconti per i lavoratori Articoli correlati Decreto bollette, sconti per elettricità e gas: bonus da 90 euro alle famiglie e agevolazioni per le imprese. Tutte le nuove misureDecreto bollette, previsti per il 2026 oltre 315 milioni di euro per il riconoscimento del bonus sociale per le famiglie per l'elettricità. Nuove tariffe per il parcheggio Guidazzi aperto h24: la fascia giornaliera inizia alle 7. Tariffa 'rossa' per piazza AguselliSempre da lunedì 16 febbraio anche in piazza Aguselli torneranno in vigore le tariffe della cosiddetta ‘tariffa rossa’, pari a 2 euro per la prima... Contenuti utili per approfondire Parcheggio Liberty Discussioni sull' argomento Parcheggio Liberty, nuove tariffe: agevolazioni per lo shopping e sconti per i lavoratori; Rivoluzione nel quartiere Coppedè: parte il cantiere per pedonalizzare il salotto Liberty di Roma; Piano Casa, battaglia in Aula a Bari. Il centrodestra chiede modifiche: Delibera che blocca la città; Segnalazione: buio in via Roma all’altezza del Villino Liberty. PAVIA Mercoledì 8 Luglio (ore 930; 15.30) "Le Dame Silenziose delle Facciate Liberty". L'associazione Italia Liberty, nell'ambito del programma eventi dellottava edizione del festival Art Nouveau Week, ha organizzatouna passeggiata guidata alla scoperta del - facebook.com facebook