Tenta il furto nel negozio di vestiti scoperta | ma la refurtiva ormai è compromessa
Nelle ultime ore, tre interventi della polizia si sono succeduti in un centro commerciale della città. Il primo riguarda un tentativo di furto in un negozio di abbigliamento, segnalato da un addetto alla sorveglianza. Quando le forze dell’ordine sono intervenute, hanno trovato la refurtiva già compromessa. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’incidente e identificare eventuali coinvolti.
Tre interventi della polizia in poche ore. Gli agenti sono, infatti, intervenuti in un negozio di abbigliamento di un centro commerciale della città in quanto era stato segnalato un tentativo di furto. Sul posto i poliziotti hanno avuto modo di accertare che una ragazza si era impossessata di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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