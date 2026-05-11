Tenta il furto nel negozio di vestiti scoperta | ma la refurtiva ormai è compromessa

Nelle ultime ore, tre interventi della polizia si sono succeduti in un centro commerciale della città. Il primo riguarda un tentativo di furto in un negozio di abbigliamento, segnalato da un addetto alla sorveglianza. Quando le forze dell’ordine sono intervenute, hanno trovato la refurtiva già compromessa. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’incidente e identificare eventuali coinvolti.

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