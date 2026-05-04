Tenta il furto nel negozio di abbigliamento ma suona l' antitaccheggio e fugge

Un tentativo di furto è stato segnalato in un negozio di abbigliamento all’interno di un centro commerciale. Secondo quanto riferito, il presunto ladro ha cercato di portare via alcuni capi, ma è stato intercettato dall’allarme antitaccheggio e si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per le verifiche del caso.

Tentato furto al centro commerciale. Gli agenti della polizia sono, infatti, intervenuti nei pressi di un negozio di abbigliamento presente all’interno di una galleria commerciale dove, poco prima, era stata segnalata una razzia. Un giovane aveva cercato di oltrepassare le casse del punto vendita.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Tenta un furto in un negozio di abbigliamento a Marghera vicino Venezia, recuperati capi per 900 euroUn arresto, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato di Venezia nel pomeriggio di lunedì quando una giovane donna straniera è stata... Terracina, furto in un negozio di abbigliamento: 3 arrestiTerracina, 5 aprile 2026 – Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Terracina con l’accusa di furto... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cavenago, 16enne tenta un furto in un ristorante e poi fugge in bici: arrestato dai carabinieri; Terni, sorpreso dai Carabinieri mentre tenta il furto in una villa: arrestato 23enne, in fuga due complici; Arcore, tenta il furto ma fallisce. Ci riprova ma fuori dal negozio trova i carabinieri: arrestato; Firenze, tenta il furto in un’abitazione e minaccia i carabinieri: arrestato 38enne. Latina, banda tenta il furto con l’inganno nel parcheggio del Lidl: donna reagisce e manda in fumo il colpoTentato furto sventato nel parcheggio del supermercato Lidl in via Piave a Latina, dove una banda composta da quattro stranieri ... latinapress.it Roma. Rione Monti, tenta il furto nella chiesa Santi Quirico e Giulitta: arrestato dai CarabinieriRoma, tentato furto nella chiesa Santi Quirico e Giulitta a Rione Monti: 47enne arrestato dai Carabinieri dopo l’irruzione. ilquotidianodellazio.it Reggio. Notte di follia a Baragalla: distrugge casa e tenta di aggredire i carabinieri https://www.24emilia.com/reggio-emilia-baragalla-distrugge-casa-tenta-aggredire-carabinieri/ - facebook.com facebook Ovunque, ma non in toga: Michele Emiliano le tenta tutte per non rientrare in magistratura x.com