Un giovane di vent'anni è stato arrestato dopo aver violato le restrizioni dei domiciliari e compiuto un furto. Secondo quanto riferito, l’uomo era sottoposto a obblighi di dimora ma si era allontanato senza autorizzazione, compiendo un nuovo reato. Le autorità hanno eseguito l’arresto e stanno accertando i dettagli dell’episodio. La vicenda si aggiunge a una serie di precedenti legati alle violazioni delle misure restrittive.

? Cosa sapere Il ventenne di Campegine arrestato dopo aver violato l'obbligo di dimora per un furto.. Il Tribunale di Parma ha disposto gli arresti domiciliari per la recidiva del 20 aprile.. Il ventenne residente a Campegine è stato arrestato dopo aver violato l’obbligo di dimora per commettere un nuovo furto, finendo sotto la misura dei domiciliari in seguito alla decisione del Tribunale di Parma. La vicenda si è snodata tra le strade della provincia reggiana e il centro ducale, partendo da un episodio avvenuto lo scorso 17 aprile. In quella data, il giovane era stato fermato a Parma con l’accusa di un tentato furto aggravato compiuto in compagnia di altri soggetti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fugge dai domiciliari per rubare ancora: arrestato il 20enne

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