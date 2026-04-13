Ginnica 96 brilla ai Nazionali | oro per Emily Motta Bardellotto sfiora il podio
Durante il Campionato Nazionale di Specialità Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica, che si è svolto ad aprile a Campobasso, la società Ginnica 96 ha ottenuto un risultato di rilievo. Emily Motta ha conquistato la medaglia d’oro, mentre Bardellotto ha sfiorato il podio, segnando una prestazione significativa per la squadra. La manifestazione ha coinvolto atleti provenienti da diverse regioni italiane, confermando il livello elevato della competizione.
Grande risultato per la Ginnica 96, protagonista l’11 e 12 aprile a Campobasso al Campionato Nazionale di Specialità Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica, una delle competizioni più importanti a livello italiano. Due le atlete della società che hanno conquistato l’accesso alla fase.🔗 Leggi su Quicomo.it
La Russia ci supera nel medagliere, l’Ucraina accusa Ipc e organizzatori di pressioni per togliere le bandiere. Romele sfiora il podio nella 10 km sitting. Leggenda Masters: oro numero 12 ai GiochiUna giornata senza medaglie per l’Italia è una notizia in questi Giochi Paralimpici che ci vedono brillare.
Paralimpiadi Milano Cortina 2026, De Silvestro sfiora il podio in superG. Oro per Russia e SpagnaLa terza giornata delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 ha regalato all’Italia altre due fantastiche medaglia, con l’oro di Chiara Mazzel e...