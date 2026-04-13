Ginnica 96 brilla ai Nazionali | oro per Emily Motta Bardellotto sfiora il podio

Durante il Campionato Nazionale di Specialità Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica, che si è svolto ad aprile a Campobasso, la società Ginnica 96 ha ottenuto un risultato di rilievo. Emily Motta ha conquistato la medaglia d’oro, mentre Bardellotto ha sfiorato il podio, segnando una prestazione significativa per la squadra. La manifestazione ha coinvolto atleti provenienti da diverse regioni italiane, confermando il livello elevato della competizione.