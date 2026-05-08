L’ASD Montegrillo partecipa a una competizione di tennistavolo a San Benedetto, affrontando alcuni dei migliori nel settore. La squadra, composta da Rosini e Proietti, si prepara a sfidare avversari di alto livello in questa manifestazione. Il club ha coordinato il viaggio per tutta la delegazione, assicurando trasporti e sistemazioni per i partecipanti. La competizione si svolge in un impianto dedicato alla disciplina, con numerosi incontri in programma.

? Domande chiave Chi sono gli avversari che ostacoleranno il percorso di Rosini e Proietti?. Come ha fatto il club a organizzare il viaggio per tutta la delegazione?. Quali sfide attende Peter Base Yaqoub nel girone dei Seniores?. In che modo i risultati di San Benedetto influenzeranno il ranking nazionale?.? In Breve Alexhs Rosini sfida Piatanesi e la coppia Cerea-Orsingher venerdì 8 maggio alle 11.. Cristiano Proietti e Nisare Flayeh competono nella categoria Eccellenza B.. Peter Base Yaqoub affronta atleti di Varese, Como e Milano alle 15:40.. Carmine Ricca disputa il Girone 12 della categoria Veterani A.. L’ASD Montegrillo sfida i migliori tennistavolisti d’Italia a San Benedetto del Tronto, dove si svolgono i campionati CSI tra giovedì 7 e domenica 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennistavolo CSI: l’ASD Montegrillo sfida l’élite a San Benedetto

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