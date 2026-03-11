Tennis tavolo giornata casalinga dolceamara per i pongisti del CSI Morbegno

Il 7 marzo, i pongisti del GS CSI Morbegno hanno disputato in casa la quinta giornata di ritorno del Campionato FITET Lombardia di tennis tavolo a squadre. La competizione continua con due partite ancora da giocare prima di passare ai play-off e ai play-out, mentre il campionato prosegue con ritmo serrato. La giornata si è conclusa con risultati che influenzeranno le prossime fasi della stagione.

I tre giovani moschettieri.